Новый год для анапчан стартует двумя забегами

Первый день Нового 2024 года жители и гости кубанской курортной Анапы начнут со спорта – свою силу и выносливость в беге смогут продемонстрировать все желающие.

Первые часы Нового 2024 года в курортной Анапе стартуют с забега на 5 и 10 км, сообщает пресс-служба администрации города-курорта.

Он пройдет 1 января в 11 часов в лаундж-зоне и будет посвящен русскому святому преподобному Илии Муромскому. На дистанции выйдут не только представители спортивных клубов и федерации из разных городов России, но и все желающие, передает "АиФ-Юг".

Во второй день нового года в городе пройдет второй, более масштабный забег – он будет называться "Зимний шторм" и стартует в 10 часов от городского стадиона "Спартак". Его участники смогут проверить свою выносливость на дистанциях в 2, 5, 10, 21 и самой зрелищной – марафонской дистанции в 42 км, которая пройдет вдоль черноморского побережья.

А уже завтра, в субботу, 30 декабря, в преддверии новогодних праздников на Театральной площади Анапы пройдет новогодний турнир по силе удара, в котором тоже сможет принять участие любой желающий: проверить ее помогут специальные тренажеры-силомеры, которые и "вычислят" рекордсменов по ударной мощи.