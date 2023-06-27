РУС ENG
Карабахское возрождение Северный кавказ Кавказская геополитика
Новости Анализ Видео

Новая веха в газовой истории Азербайджана

Новая веха в газовой истории Азербайджана
© Фото: Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"
Азербайджан поставил 25 млрд кубометров газа в Европу по ТАР с начала эксплуатации инфраструктуры. В консорциуме назвали это новой вехой в газовой истории страны.

С начала эксплуатации Трансадриатического трубопровода Азербайджан поставил 25 млрд кубометров газа в европейские государства, пишет пресс-служба консорциума ТАР AG.

В компании назвали это событие новой вехой в газовой истории страны. 25 млрд кубометров получили Греция, Болгария и Италия.

"TAP, будучи надежным транспортером энергии, может расширяться поэтапно, чтобы еще больше повысить энергетическую безопасность Европы"

- консорциум ТАР AG

В компании заявили, что после первого этапа предоставления предложений в рамках рыночного теста ТАР запустил первый этап расширения с предложением дополнительных 1,2 млрд кубометров в год с 2026 года.

Второй этап состоится уже в этом году после предложений от заинтересованных операторов. В таком случае пропускная способность ТАР расширится до 20 млрд кубометров.

Минэнерго Казахстана бьет тревогу из-за назревающего дефицита газа

Минэнерго Казахстана бьет тревогу из-за назревающего дефицита газа

Читайте также
Читайте нас в Дзен Новости Google News
1045 просмотров
Поделиться:
Распечатать:
Подписывайтесь на наш Телеграм канал

РЕКЛАМА

ТАКЖЕ ПО ТЕМЕ

Лента новостей

Все новости

Видео

English version