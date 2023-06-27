Новая веха в газовой истории Азербайджана

С начала эксплуатации Трансадриатического трубопровода Азербайджан поставил 25 млрд кубометров газа в европейские государства, пишет пресс-служба консорциума ТАР AG.
В компании назвали это событие новой вехой в газовой истории страны. 25 млрд кубометров получили Греция, Болгария и Италия.
"TAP, будучи надежным транспортером энергии, может расширяться поэтапно, чтобы еще больше повысить энергетическую безопасность Европы"
- консорциум ТАР AG
В компании заявили, что после первого этапа предоставления предложений в рамках рыночного теста ТАР запустил первый этап расширения с предложением дополнительных 1,2 млрд кубометров в год с 2026 года.
Второй этап состоится уже в этом году после предложений от заинтересованных операторов. В таком случае пропускная способность ТАР расширится до 20 млрд кубометров.