Новая веха в газовой истории Азербайджана

Опубликовано: 12:24, 27 июн 2023 (UTC+3 MSK)

© Фото: Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"

Азербайджан поставил 25 млрд кубометров газа в Европу по ТАР с начала эксплуатации инфраструктуры. В консорциуме назвали это новой вехой в газовой истории страны.

С начала эксплуатации Трансадриатического трубопровода Азербайджан поставил 25 млрд кубометров газа в европейские государства, пишет пресс-служба консорциума ТАР AG.

В компании назвали это событие новой вехой в газовой истории страны. 25 млрд кубометров получили Греция, Болгария и Италия.

"TAP, будучи надежным транспортером энергии, может расширяться поэтапно, чтобы еще больше повысить энергетическую безопасность Европы"

- консорциум ТАР AG

В компании заявили, что после первого этапа предоставления предложений в рамках рыночного теста ТАР запустил первый этап расширения с предложением дополнительных 1,2 млрд кубометров в год с 2026 года.

Второй этап состоится уже в этом году после предложений от заинтересованных операторов. В таком случае пропускная способность ТАР расширится до 20 млрд кубометров.