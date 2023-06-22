Минэнерго Казахстана бьет тревогу из-за назревающего дефицита газа

Опубликовано: 10:53, 22 июн 2023 (UTC+3 MSK)

© Фото: Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"

Цены на газ в Казахстане таковы, что газодобывающим компаниям неинтересно поставлять голубое топливо на внутренний рынок, и это вызывает тревогу у Минэнерго страны.

В Казахстане назревает дефицит газа, и сейчас Минэнерго страны решает вопросы регулирования оптовой и розничной цены на голубое топливо, чтобы производителям было интересно добывать его для внутреннего рынка, заявил сегодня на брифинге в сенате вице-министр энергетики Жандос Нурмаганбетов.

"Надо признать, что у нас назревает дефицит. Норма, которую мы предлагаем, направлена на то, чтобы мы неуклюжими действиями своими не допустили дефицита в отдельно взятых регионах", - заявил вице-министр, передает Sputnik Казахстан.

Проект закона "О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты Республики Казахстан по вопросам регулирования оборота сжиженного газа и жилищно-коммунального хозяйства", который сегодня рассмотрели сенаторы, касается регулирования внутреннего рынка.

"Это хорошо для потребителей, но вместе с тем надо, чтобы было хорошо и производителям"

- Жандос Нурмаганбетов

Минэнерго подписало ряд контрактов с крупными газодобывающим предприятиями и уже приняло решения по оптовой и розничной ценам на газ, а также о мерах по бесперебойному обеспечению газом казахстанцев, добавил вице-министр, напомнив: в минувшем году за короткий период произошел рост потребления газа на 400 кубометров в час, и сейчас объемов его производства в стране не хватает, хотя газовую отрасль страны привлекаются большие инвестиции.