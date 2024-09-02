Вестник Кавказа

Названы города, где любят отдыхать туристы-одиночки в России

Названы города, где любят отдыхать туристы-одиночки в России
© Фото: Мария Новоселова/ “Вестник Кавказа“
Одиночные туристы в сентябре выбирают отдых у моря. Самый популярный курорт в бархатный сезон 2024 года - Сочи.

Россияне, предпочитающие ехать в отпуск в одиночестве, в этом месяце чаще всего выбирают Сочи, информирует сервис бронирования отелей и квартир ТВИЛ.РУ.

На Сочи приходится 30% всех бронирований, сделанных туристами-одиночками. Второй по популярности курорт в сентябре - Анапа. Третье место досталось Санкт-Петербургу, где городские достопримечательности соседствуют с балтийским побережьем. Следом разместилась Москва - столица единственный город в списке без моря.

Также в топ-10 лучших городов для отдыха одному в сентябре вошли Геленджик, курорт Гагра в Абхазии, крымские Ялта и Феодосия, Ейск на Азовском море и Евпатория.

Москва выделяется в списке не только отсутствием моря, но и ценой размещения - ночь обойдется в 4,7 тыс рублей. В Сочи проживание в сентябре в среднем стоит 3,4 тыс рублей, в Анапе - 3,1 тыс рублей, в Петербурге - 3,3 тыс рублей, в Гагре - 3,8 тыс рублей. Ейск и курорты Крыма предлагают более недорогой отдых - 2-2,6 тыс рублей за сутки проживания.

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