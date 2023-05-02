Назван самый вредный шашлык

Опубликовано: 13:24, 2 мая 2023 (UTC+3 MSK)

© Фото: Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"

Самым вредным для здоровья является пережаренный шашлык из свинины. Он может вызвать приступ гастрита и поднять уровень холестерина.

Шашлык из свинины, зажаренный до угольной корочки, можно назвать самым вредным и опасным, предупреждает врач-диетолог, нутрициолог Евгений Арзамасцев.

В первую очередь, минус свиного шашлыка в его жирности - он опасен обилием тугоплавких жиров, повышающих холестерин. Даже если визуально мясо не жирное, жира в нем много, отметил нутрициолог.

Передержанный на огне шашлык, тот у которого местами образовалась черная корочка, опасен канцерогенами. Такое блюдо негативно влияет на обменные процессы, провоцирует воспаление, может обострить гастрит, сообщил Арзамасцев.

Здоровая альтернатива

Гораздо полезнее шашлык, приготовленный из курицы или рыбы. Важно также не пережарить продукт и снять шашлык с огня прежде, чем появятся темные корочки, сообщил врач «Москве 24».

Куриный шашлык, кроме того, доступнее, чем свиной: порция размером 1,3 кг обойдется в 300 рублей. Стоимость маринада из лука и специй учтена.