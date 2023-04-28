В России за год подешевел шашлык

Опубликовано: 15:29, 28 апр 2023 (UTC+3 MSK)

© Фото: Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"

Наиболее популярный шашлык из курицы и свинины за год в России стал доступнее, а цены на говядину и баранину поднялись. Так, куриный шашлык сегодня обойдется в 300 рублей, говяжий - в 888 рублей.

По данным Росстата, в этом году шашлык обойдется гражданам в 300-900 рублей, в зависимости от предпочитаемого мяса.

Стоимость шашлыка в Росстате подсчитали, взяв за основу 1,3 кг мяса, 15 г соли, 5 г черного перца, 300 г репчатого лука. Выяснилось, что по сравнению с прошлой весной, шашлык из курицы подешевел на 2%, он обойдется сегодня в 302 рубля. Также доступнее стал свиной шашлык - минус 4% за год, его цена сейчас составляет в среднем 533 рубля.

Другие виды мяса за год поднялись в цене, что сказалось и на стоимости шашлыка: баранина подорожала на 5,6% и обойдется в 734 рубля, говядина - на 6,3%, до 888 рублей.

Набор для пикника включает также черный и белый хлеб, 1 кг картофеля, по 800 г помидоров и огурцов, большую пачку майонеза и кетчуп. Из этого списка сильнее всего с прошлой весны подорожал кетчуп - на 13,8%, остальные продукты - примерно на 2,8%.

Безалкогольные напитки выросли в цене сильнее, чем алкогольные - соки и газировка подорожали на 8%, а вино и водка - менее чем на 4%.

Таким образом, пикник с шашлыком в среднем по России обойдется минимум в 2,5 тыс рублей.