Вестник Кавказа

НАТО рассчитывает на вступление Грузии в альянс

НАТО рассчитывает на вступление Грузии в альянс
© Фото: сайт правительства Грузии
Партнерство между НАТО и Грузией будет укрепляться. В альянсе рассчитывают, что республика после вступления в ЕС активизирует реформы для получения членства НАТО.

В НАТО рассчитывают, что после того, как Грузия вступит в Евросоюз, она запустит реформы, которые позволят республике попасть в Североатлантический альянс. Такое заявление сделал генеральный секретарь организации Йенс Столтенберг в ходе встречи в Брюсселе с премьером республики Ираклием Кобахидзе.

Генсек отметил, что Грузия и НАТО планируют углубить сотрудничество. Он также поприветствовал изменения, которые происходят в республике в сфере интернет-безопасности, в военном и инженерном деле и антикризисном управлении.

"Теперь для Грузии важно продолжать и расширять внутренние реформы, поддерживать демократические ценности. Мы хотим увидеть, что Грузия движется в этом направлении, к большей демократии и процветанию, к полноправному членству в евроатлантической семье. НАТО продолжит стоять рядом с вами в процессе исполнения этих стремлений"

- Йенс Столтенберг 

В свою очередь Кобахидзе отметил, что его приезд в Брюссель подтверждает стремление Грузии присоединиться к евроатлантической семье.

"Сегодня наши союзники и международной сообщество должны демонстрировать беспрецедентное единство, основанное на установленном мировом порядке и принципах международного права. Я еще раз хочу заявить о нашей приверженности к партнерству с НАТО"

- Ираклий Кобахидзе

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