Когда Грузия будет готова вступить в Евросоюз?

В "Грузинской мечте" сообщили, что страна будет готова войти в Евросоюз в 2030 году. В правящей партии уверены, Брюссель примет справедливое решение.

Глава парламентской фракции "Грузинская мечта" Мамука Мдинарадзе сообщил, что его страна будет готова к вхождению в Евросоюз в 2030 году.

Он отметил, что Грузия будет готова к вступлению больше, чем любая страна, которая является кандидатом на членство в ЕС. При этом политик заявил, что это будет зависеть и от самой Грузии.

В то же время Мдинарадзе выразил уверенность, что, если Брюссель примет справедливое решение, то вступление Грузии в Евросоюз состоится уже к 2030 году.

Он подчеркнул, что страна находится на правильном пути, поэтому перспектива Грузии очень реалистична. При этом он не стал исключать несправедливых решений.