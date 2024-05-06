Населенные пункты в Северной Осетии получат звания воинской доблести

В Северной Осетии населенным пунктам начнут присваивать звания воинской доблести. Почетное звание будут давать поселениям, где защитники Отечества проявили мужество, стойкость и героизм.

Города и поселения, где проживали участники Великой Отечественной войны, получат особый статус в знак признания геройских поступков их жителей в Северной Осетии. Также звания будут присваиваться тем населенным пунктам, неподалеку от которых шли знаковые бои. Местные власти полагают, что присвоение особого статуса городам и селам будет помогать сохранению памяти погибших во время войны и воспитанию у местных жителей гордости за земляков.

"В первом чтении был принят проект закона, инициированный главой республики Сергеем Меняйло, согласно которому в Северной Осетии появятся муниципальные единицы с почетным званием "Населенный пункт воинской доблести"

– пресс-служба заксобрания Северной Осетии

Инициаторы проекта выразили уверенность в том, что присвоение званий станет существенным вкладом в сохранение исторической памяти. Так, объявление почетного статуса может стать основой для проведения различных мероприятий – выставок, мемориальных дней, а также образовательных программ, направленных на изучение истории войны.