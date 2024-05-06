Вестник Кавказа

Населенные пункты в Северной Осетии получат звания воинской доблести

Музей Ржевского мемориала советскому солдату
© Фото: Мария Новоселова/ “Вестник Кавказа“
В Северной Осетии населенным пунктам начнут присваивать звания воинской доблести. Почетное звание будут давать поселениям, где защитники Отечества проявили мужество, стойкость и героизм.

Города и поселения, где проживали участники Великой Отечественной войны, получат особый статус в знак признания геройских поступков их жителей в Северной Осетии. Также звания будут присваиваться тем населенным пунктам, неподалеку от которых шли знаковые бои.  Местные власти полагают, что присвоение особого статуса городам и селам будет помогать сохранению памяти погибших во время войны и воспитанию у местных жителей гордости за земляков.

"В первом чтении был принят проект закона, инициированный главой республики Сергеем Меняйло, согласно которому в Северной Осетии появятся муниципальные единицы с почетным званием "Населенный пункт воинской доблести"

– пресс-служба заксобрания Северной Осетии

Инициаторы проекта выразили уверенность в  том, что присвоение  званий станет существенным вкладом в сохранение исторической памяти. Так, объявление почетного статуса может стать основой для проведения различных мероприятий – выставок, мемориальных дней, а также образовательных программ, направленных на изучение истории войны.

Читайте нас в
Yandex Zen Дзен Яндекс новости Новости Telegram Telegram
710 просмотров

Видео

Все видео


реклама




ТАКЖЕ ПО ТЕМЕ

Турпоток в Северную Осетию удвоился за год

Турпоток в Северную Осетию удвоился за год

Более 20 стран примут участие в борцовском турнире во Владикавказе

Более 20 стран примут участие в борцовском турнире во Владикавказе

Две канатки откроют к зиме на «Мамисоне»

Две канатки откроют к зиме на «Мамисоне»

Леопард Рица останется с людьми еще на год

Леопард Рица останется с людьми еще на год

Пилотов самолета пытались ослепить лазером под Владикавказом

Пилотов самолета пытались ослепить лазером под Владикавказом

Новый IT-клуб заработал в Алагире

Новый IT-клуб заработал в Алагире

На Северную Осетию идет непогода

На Северную Осетию идет непогода

Владикавказские пожарные тушат пожар в частном секторе

Владикавказские пожарные тушат пожар в частном секторе

Два сотрудника Минобразования Северной Осетии задержаны

Два сотрудника Минобразования Северной Осетии задержаны

Сель заблокировал экотропу к водопаду в Северной Осетии

Сель заблокировал экотропу к водопаду в Северной Осетии

Материалы

Темы

Сюжеты

Персоны

Страны

Регионы