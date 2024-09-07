Вестник Кавказа

На модернизацию крупной подстанции потратят миллиард рублей в Чечне

На модернизацию крупной подстанции потратят миллиард рублей в Чечне
© Фото: Мария Новоселова/ “Вестник Кавказа“
В Чечне приступили к обновлению крупной подстанции. После выполнения всех работ ее мощность значительно увеличится.

Компания АО "Чеченэнерго" начала модернизацию подстанции 110 кВ "Горец" в Чечне. Об этом рассказали 23 сентября в ПАО "Россети Северный Кавказ", под управлением которой находится данная компания.

В настоящее время мощность подстанции составляет 50 MBA. После того, как специалисты обновят на подстанции два силовых трансформатора, ее мощность увеличится до 80 MBA.

"Комплекс технических мероприятий позволит повысить надежность электроснабжения более 130 тыс. жителей республики, 36 социально значимых учреждений, предприятий, объектов инфраструктуры"

– пресс-служба "Чеченэнерго"

На обновление подстанции потратят миллиард рублей.

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