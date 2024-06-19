На Кубани стартует новый нацпроект «Кадры»

В Краснодарском крае начинает реализовывать нацпроект «Кадры». Цель проекта – сократить нехватку рабочих рук в России.

В рамках стратегии национального развития на ближайшие годы Краснодарский край планирует запустить новый национальный проект под названием «Кадры», который предполагает расширение существующих кластеров и добавление трех новых – строительство, машиностроение и педагогика.

«Его одинаково ждут и работодатели, и система образования. Ведь очень важно, чтобы качество обучения соответствовало запросам компаний, было современным и мобильным, а учебные программы корректировались быстро с учетом изменений в экономике»

– вице-губернатор региона Анна Минькова.

Один из ключевых аспектов нового национального проекта - развитие сферы образования и подготовки кадров. В рамках этого направления планируется создание системы наставничества, которая позволит старшим специалистам делиться опытом с молодыми коллегами, а также обеспечит студентам и школьникам более глубокое понимание выбранной ими профессии. Кроме того, будут проводиться профориентационные мероприятия, направленные на то, чтобы каждый человек смог определиться с выбором своего будущего профессионального пути.

Одним из основных факторов успеха проекта является не только количество, но и качество кадров. Поэтому в рамках нового национального проекта акцент будет сделан на повышение уровня образования и подготовки специалистов.