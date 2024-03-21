Вестник Кавказа

МВД РФ: боевики, расстрелявшие "Крокус Сити холл", не имеют российского гражданства

МВД РФ: боевики, расстрелявшие "Крокус Сити холл", не имеют российского гражданства
© Фото: Мария Новоселова/ “Вестник Кавказа“
Гражданство РФ у боевиков, атаковавших "Крокус Сити холл" оказалось фейком – в МВД РФ сообщили, что подозреваемые являются иностранцами и не имеют российских паспортов.

В российском министерстве внутренних дел сегодня официально опровергли появившиеся в медиа-сфере утверждения, что боевики, устроившие теракт в "Крокус Сити холле", являлись россиянами.

В ведомстве подчеркнули, что заподозренные в осуществлении теракта имеют только иностранные паспорта.

"В ряде Telegram-каналов и соцсетях сегодня были распространены утверждения, что четверо подозреваемых в совершении теракта 22 марта в "Крокус сити холле" являются гражданами России. Данные сведения не соответствуют действительности. Все они являются иностранными гражданами"

– МВД России

Представители ведомства уточнили, что сейчас миграционные структуры вместе с ФСБ расследуют обстоятельства прибытия боевиков в Россию – откуда и под каким предлогом они въехали в страну, как долго в ней находились, какие места посещали.

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