МВД РФ: боевики, расстрелявшие "Крокус Сити холл", не имеют российского гражданства

В российском министерстве внутренних дел сегодня официально опровергли появившиеся в медиа-сфере утверждения, что боевики, устроившие теракт в "Крокус Сити холле", являлись россиянами.
В ведомстве подчеркнули, что заподозренные в осуществлении теракта имеют только иностранные паспорта.
"В ряде Telegram-каналов и соцсетях сегодня были распространены утверждения, что четверо подозреваемых в совершении теракта 22 марта в "Крокус сити холле" являются гражданами России. Данные сведения не соответствуют действительности. Все они являются иностранными гражданами"
– МВД России
Представители ведомства уточнили, что сейчас миграционные структуры вместе с ФСБ расследуют обстоятельства прибытия боевиков в Россию – откуда и под каким предлогом они въехали в страну, как долго в ней находились, какие места посещали.