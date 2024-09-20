Мост через Кубань отреставрировали на Ставрополье

На Ставрополье завершен ремонт второго моста через реку Кубань. По поручению губернатора в крае ведется работа по приведению в нормативное состояние мостов на автомобильных дорогах местного значения.

В Невинномысске завершен капитальный ремонт второго моста по улице Степана Разина, который проходит через реку Кубань. Это событие стало значимым для жителей города и всех тех, кто пользуется этой важной транспортной артерией, сообщил глава города.

По его словам, обновление моста не только облегчает транспортные потоки, но и значительно улучшает доступ к ключевым социальным объектам. Ремонт моста стал частью более широкого проекта по модернизации инфраструктуры региона.

"Отремонтированные мосты связывают удаленные районы с центральной частью города, а также ведут к социально-значимым объектам"

– министр дорожного хозяйства и транспорта Ставропольского края Евгений Штепа

Доступность различных районов города является ключевым аспектом любого муниципалитета. Обновленный мост теперь обеспечивает быструю связь между несколькими важными локациями. Это позволяет не только улучшить качество жизни горожан, но и способствует развитию экономики региона, так как улучшенные транспортные условия привлекают инвестиции и способствуют коммерческой деятельности.