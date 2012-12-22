Ремонт моста через реку Кубань завершили в Невинномысске

Рабочие закончили ремонтировать мост через реку Кубань. Общая протяженность работ превысила две сотни метров.
В Невинномысске успешно выполнили все ремонтные работы на мосту через реку Кубань. Об этом сказано на сайте министерства дорожного хозяйства и транспорта Ставропольского края.
"В рамках краевой госпрограммы "Развитие транспортной системы" нацпроекта "Безопасные качественные дороги" среди объектов этого года в Невинномысске завершен ремонт моста через реку Кубань по улице Линейной"
– краевое ведомство
Общая протяженность работ составила почти 202 метра. На объекте обновили тротуары, ограждения, бортовые камни и деформационные швы.
"В нормативное состояние привели бетонные поверхности, выполнили регулировку высотного положения люков и устройство дорожных знаков"
– пресс-служба министерства