Ремонт моста через реку Кубань завершили в Невинномысске

Рабочие закончили ремонтировать мост через реку Кубань. Общая протяженность работ превысила две сотни метров.

В Невинномысске успешно выполнили все ремонтные работы на мосту через реку Кубань. Об этом сказано на сайте министерства дорожного хозяйства и транспорта Ставропольского края.

"В рамках краевой госпрограммы "Развитие транспортной системы" нацпроекта "Безопасные качественные дороги" среди объектов этого года в Невинномысске завершен ремонт моста через реку Кубань по улице Линейной"

– краевое ведомство

Общая протяженность работ составила почти 202 метра. На объекте обновили тротуары, ограждения, бортовые камни и деформационные швы.

"В нормативное состояние привели бетонные поверхности, выполнили регулировку высотного положения люков и устройство дорожных знаков"

– пресс-служба министерства