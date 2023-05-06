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Москва подтвердила скорое проведение встречи по зерновой сделке

Москва подтвердила скорое проведение встречи по зерновой сделке
© Фото: Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"
Все четыре стороны зерновой сделки соберутся на переговоры в ближайшее время. Такое заявление сделал замглавы МИД РФ.

Участники зерновой сделки совсем скоро проведут встречу, подтвердил полученные ранее сообщения замглавы МИД РФ.

По словам Сергея Вершинина, в переговорах примут участие заместители министров иностранных дел России, Украины и Турции, а также представитель ООН.

Дипломат подчеркнул, что встреча состоится "в ближайшем будущем".

Вершинин также прокомментировал результаты возможного снятия барьеров, которые стоят сегодня перед сельхозпродукцией и удобрениями из РФ при экспорте. Замминистра указал, что такие изменения принесли бы пользу многим участникам мирового сообщества.

Встречу по зерновой сделке примет Стамбул

Встречу по зерновой сделке примет Стамбул

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