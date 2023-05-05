Опубликовано: 14:26, 5 мая 2023 (UTC+3 MSK)

© Фото: Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"

В Стамбуле в ближайшее время состоится встреча по продуктовой сделке. Предстоящие переговоры анонсировали в ООН, сегодня представители организации участвуют в технической встрече.

Заместитель официального представителя генерального секретаря ООН Фархан Хак анонсировал скорое проведение встречи по "продуктовой сделке". По его словам, переговоры состоятся на следующей неделе.

Он также отметил, что сегодня члены организации будут участвовать в технической встрече по черноморской зерновой инициативе. Переговоры созваны турецким руководством и будут проходить в рамках подготовки к встрече на высоком уровне.

Хак выразил надежду на откровенные и конструктивные переговоры с каждой из сторон. Он уверен, что встреча позволит преодолеть трудности и полностью реализовать инициативы.