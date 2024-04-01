Москва: Баку – наш стратегический партнер и надежный союзник

Азербайджан и Россия динамично развивают торгово-экономическое сотрудничество, расширяется культурное и гуманитарное взаимодействие. Об этом говорится в послании посольства России в Азербайджане по случаю 32-летия с момента установления дипломатических отношений между странами.

Азербайджан – важный стратегический партнер, добрый сосед и надежный союзник России, говорится в сообщении посольства России в Азербайджане по случаю 32-летия с момента установления дипломатических отношений между странами.

В послании подчеркнуто, что двусторонние отношения Азербайджана и РФ основаны на принципах равноправия и добрососедства, вековых традициях дружбы и взаимного уважения. Развитие взаимодействия между государствами способствует укреплению стабильности и безопасности на Южном Кавказе и в Каспийском регионе.

Также в коммюнике отмечается активное развитие политического диалога на высшем уровне, по линии внешнеполитических ведомств, на уровне руководителей ключевых ведомств, а также парламентской линии.

Динамично развивается и торгово-экономическое сотрудничество: Россия продолжает оставаться одним из ведущих торгово-экономических партнеров Азербайджана. Так, двусторонний товарооборот в прошлом году вырос на 17,5% по сравнению с показателями 2022 года.

«На территории Азербайджана реализуются различные инвестпроекты с российским участием. Расширяются контакты между предпринимательскими сообществами, в том числе по линии малого и среднего бизнеса. Важным элементом двустороннего взаимодействия является Межправительственная комиссия по экономическому сотрудничеству»

– пресс-служба посольства России в Азербайджане.

Россия и Азербайджан сегодня

Эксперт по Южному Кавказу Константин Тасиц в беседе с корреспондентом "Вестника Кавказа" обратил внимание, что не только Россия, но и Азербайджан очень позитивно оценивает развитие двусторонних отношений за прошедшие годы.

"В течение 30 лет была создана значительная договорно-правовая база, направленная на последовательное укреплений наших связей. Не так давно отношения России и Азербайджана достигли союзнического уровня – в феврале 2022 года была подписана соответствующая декларация", - прежде всего сказал он.

"В двусторонних отношениях основное внимание уделяется торгово-экономическому сотрудничеству. Россия является одним из основных рынков для сбыта азербайджанской ненефтяной продукции. С точки зрения перспектив развития Азербайджана очень важно, что республиканское руководство ставит задачу найти новые драйверы роста. Не менее существенно энергетическое сотрудничество двух стран, поскольку и Россия, и Азербайджан являются прикаспийскими государствами", - отметил Константин Тасиц.

"Третье направление наиболее активных контактов – это сотрудничество в транспортной сфере. Азербайджан ставит цель стать перекрестком коридоров "Север-Юг" и "Запад-Восток". В свою очередь, для России очень важно развитие коридора "Север-Юг", который позволяет ей выйти на рынки таких дружественных стран, как Иран и Индия. Соответственно, транспортные коммуникации через Азербайджан имеют большое значение для развития нашей страны", - подчеркнул эксперт по Южному Кавказу.

Регионовед добавил, что развитию отношений России и Азербайджана способствуют многие факторы. "Прежде всего, есть соответствующая политическая воля руководства обеих стран, как и понимание своих национальных интересов. Всегда могут возникнуть какие-то противоречия или сложности, но важно видеть позитивную динамику, что позволяет решать любые вопросы. Поскольку Россия и Азербайджан являются соседями, взаимовыгодные и равноправные отношения в гораздо большей степени соответствуют их интересам, чем что-то другое", - заключил Константин Тасиц.