Вестник Кавказа

Мобильная связь в Дагестане улучшится благодаря новым станциям

Мобильная связь в Дагестане улучшится благодаря новым станциям
© Фото: Мария Новоселова/ “Вестник Кавказа“
В этом году ситуация с мобильной связью и мобильным интернетом улучшится в Дагестане. Глава республики сообщил, что планируется установить еще минимум 70 базовых станций связи.

Глава Дагестана Сергей Меликов сообщил о планах по улучшению ситуации с обеспечением населения связью за счет возведения в этом году десятков новых станций.

В Дагестане с 2023 года ведется работа по обеспечению всех населенных пунктов мобильной связью и интернетом, отметил он в ходе послания республиканскому Народному Собранию.

"В 2025 году необходимо обеспечить строительство еще не менее 70 станций. Тогда жители самых отдаленных территорий получат доступ к цифровым сервисам наравне с жителями крупных городов"

– Сергей Меликов

В ближайшие пять в развитие инфраструктуры связи в дагестанских селах будут направлены инвестиции в размере 2,5 млрд рублей.

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