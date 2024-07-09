Минводы отключили от электричества

В Минеральных водах наблюдаются перебои с подачей электричества. Это связано с аварией на местной подстанции. Ведутся восстановительные работы.

В Минводах произошла авария, которая привела к временному ограничению подачи электроэнергии. Согласно информации от местных властей, на данный момент часть потребителей уже имеет доступ к энергоснабжению, однако работы по восстановлению системы продолжаются.

«Сегодня <> в 07:58 под действием защит на ТПС 303 аварийно отключен фидер 6 кВ Ф63. В связи с этим временно ограничена подача электроэнергии в городе Минеральные Воды по улицам Московская, Заводская, Чапаева, Ставропольская, Пушкина, Змейская, Терешковой, Железноводская и Интернациональная»

– глава Минераловодского округа Вячеслав Сергиенко.

По его словам, на месте ведутся восстановительные работы. Отметим, что причины аварии, приведшей к ограничению электроэнергии, могут быть разными. Это может быть как технический сбой в сети, так и внешние факторы, такие как стихийные бедствия или человеческий фактор.

Также стоит напомнить, что накануне на Юге России и на Северном Кавказе наблюдались масштабные отключения электроэнергии, что связано с аварией на ростовской АЭС. В настоящее время неполадки устранены.