Вестник Кавказа

Минводы отключили от электричества

Минводы отключили от электричества
© Фото: Мария Новоселова/ “Вестник Кавказа“
В Минеральных водах наблюдаются перебои с подачей электричества. Это связано с аварией на местной подстанции. Ведутся восстановительные работы.

В Минводах произошла авария, которая привела к временному ограничению подачи электроэнергии. Согласно информации от местных властей, на данный момент часть потребителей уже имеет доступ к энергоснабжению, однако работы по восстановлению системы продолжаются.

«Сегодня <> в 07:58 под действием защит на ТПС 303 аварийно отключен фидер 6 кВ Ф63. В связи с этим временно ограничена подача электроэнергии в городе Минеральные Воды по улицам Московская, Заводская, Чапаева, Ставропольская, Пушкина, Змейская, Терешковой, Железноводская и Интернациональная»

– глава Минераловодского округа Вячеслав Сергиенко.

По его словам, на месте ведутся восстановительные работы. Отметим, что причины аварии, приведшей к ограничению электроэнергии, могут быть разными. Это может быть как технический сбой в сети, так и внешние факторы, такие как стихийные бедствия или человеческий фактор.

Также стоит напомнить, что накануне на Юге России и на Северном Кавказе наблюдались масштабные отключения электроэнергии, что связано с аварией на ростовской АЭС. В настоящее время неполадки устранены.

Читайте нас в
Yandex Zen Дзен Вконтакте Вконтакте Telegram Telegram
2395 просмотров

ТАКЖЕ ПО ТЕМЕ

Железноводск выиграл миллионы на благоустройство в конкурсе

Железноводск выиграл миллионы на благоустройство в конкурсе

Санаториям Кавминвод не хватает денег на ремонт

Санаториям Кавминвод не хватает денег на ремонт

Без воды в Минводах оказались 12 тысяч человек

Без воды в Минводах оказались 12 тысяч человек

Новый санаторий &quot;Источник Кисловодск&quot; откроется для гостей осенью

Новый санаторий "Источник Кисловодск" откроется для гостей осенью

Материалы

Темы

Сюжеты

Персоны

Страны

Регионы