Минобороны Азербайджана опровергло дезинформацию Еревана

В Баку опровергли фейковое сообщение Минобороны Армении, с помощью которого Ереван попытался скрыть совершенную армянскими военными провокацию. Опровержение распространило МО Азербайджана.

Распространяемое армянским оборонным ведомством сообщение о якобы обстреле с азербайджанской стороны представляет собой дезинформацию, заявили в Минобороны Азербайджана.

В ведомстве напомнили, что сегодня днем, в 12:45 по местному времени (11:45 мск), было официально распространено сообщение об обстреле, который был совершен с позиций ВС Армении в направлении Юхары Шорджа Басаркечарского района. Стрелявшие целились в населенный пункт Йеллиджа Кельбаджарского района и вели огонь из стрелкового оружия.

"С помощью соответствующих средств наблюдения было точно установлено, что огонь велся с позиции вооруженных сил Армении, расположенной на координатах: 40°05'04" с.ш.; 45°52'28" в.д."

– Минобороны Азербайджана

Спустя некоторое время Минобороны Армении сообщило о том, что огонь якобы был открыт азербайджанскими подразделениями: таким образом Ереван попробовал скрыть свою же вооруженную провокацию. Для убедительности в сообщение МО РА были включены координаты азербайджанских позиций.

"Мы заявляем, что с целью поддержания стабильности на условной границе, наши подразделения с указанного направления не открывали огонь и не предпринимали ответных мер на провокацию противника"

– МО АР

Напомним, ВС Армении обстреливали азербайджанские позиции в Кельбаджарском районе и сегодня, и накануне. В обоих случаях ВС Азербайджана не стали открывать ответный огонь, чтобы не обострять ситуацию на границе.