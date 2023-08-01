Между Москвой и Ашхабадом снова будут летать самолеты "Туркменистана"

Компания "Туркменистан" возобновляет полеты в Москву. Они были приостановлены 4,5 месяца назад из соображений безопасности.

С 15 декабря прямые рейсы между столицами России и Туркменистана снова будет выполнять авиаперевозчик "Туркменистан".

"Авиакомпания "Туркменистан" информирует вас о том, что с 15 декабря 2023 года будут выполняться регулярные пассажирские рейсы по маршруту Ашхабад - Москва - Ашхабад"

– авиакомпания

Международный рейс был отменен с 1 августа этого года из-за рисков и обстановки в воздушной зоне российской столицы.

Между Москвой и Ашхабадом летают самолеты еще двух перевозчиков - одного российского и одного туркменского.