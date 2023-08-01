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"Туркменские авиалинии" отказались летать в Москву

&quot;Туркменские авиалинии&quot; отказались летать в Москву
© Фото: Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"
Авиакомпания "Туркменистан" приняла решение временно отказаться от полетов в Москву. Рейсы отменены на ближайшие три недели.

Флагманский перевозчик Туркменистана – одноименная авиакомпания – временно не будет летать в Москву, сообщение опубликовано на его сайте.

"Доводим до вашего сведения, что в связи с воздушной обстановкой в Московской воздушной зоне, а также на основании оценки рисков в целях обеспечения безопасности полетов начиная с 1 августа 2023 года все рейсы авиакомпании "Туркменистан", осуществляющие полеты по направлению Ашхабад - Москва - Ашхабад, будут приостановлены и будут выполняться по маршруту Ашхабад - Казань - Ашхабад"

– Turkmenistan Airlines

Как пишет ТАСС со ссылкой на представителей перевозчика, на данный момент билеты не продаются вплоть до 22 августа.

Кто летает из России в Туркменистан?

Россию и Туркменистан связывают две авиакомпании:

  • "Туркменские авиалинии",
  • S7.

"Туркменистан" совершает рейсы между Ашхабадом и Москвой, а также Казанью. Самолеты S7 летают только между столицами обеих стран.

Отметим, что билеты S7 на август на данный момент есть в продаже.

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