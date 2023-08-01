"Туркменские авиалинии" отказались летать в Москву

Опубликовано: 19:33, 1 авг 2023 (UTC+3 MSK)

© Фото: Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"

Авиакомпания "Туркменистан" приняла решение временно отказаться от полетов в Москву. Рейсы отменены на ближайшие три недели.

Флагманский перевозчик Туркменистана – одноименная авиакомпания – временно не будет летать в Москву, сообщение опубликовано на его сайте.

"Доводим до вашего сведения, что в связи с воздушной обстановкой в Московской воздушной зоне, а также на основании оценки рисков в целях обеспечения безопасности полетов начиная с 1 августа 2023 года все рейсы авиакомпании "Туркменистан", осуществляющие полеты по направлению Ашхабад - Москва - Ашхабад, будут приостановлены и будут выполняться по маршруту Ашхабад - Казань - Ашхабад"

– Turkmenistan Airlines

Как пишет ТАСС со ссылкой на представителей перевозчика, на данный момент билеты не продаются вплоть до 22 августа.

Кто летает из России в Туркменистан?

Россию и Туркменистан связывают две авиакомпании:

"Туркменистан" совершает рейсы между Ашхабадом и Москвой, а также Казанью. Самолеты S7 летают только между столицами обеих стран.

Отметим, что билеты S7 на август на данный момент есть в продаже.