"Туркменские авиалинии" отказались летать в Москву

Флагманский перевозчик Туркменистана – одноименная авиакомпания – временно не будет летать в Москву, сообщение опубликовано на его сайте.
"Доводим до вашего сведения, что в связи с воздушной обстановкой в Московской воздушной зоне, а также на основании оценки рисков в целях обеспечения безопасности полетов начиная с 1 августа 2023 года все рейсы авиакомпании "Туркменистан", осуществляющие полеты по направлению Ашхабад - Москва - Ашхабад, будут приостановлены и будут выполняться по маршруту Ашхабад - Казань - Ашхабад"
– Turkmenistan Airlines
Как пишет ТАСС со ссылкой на представителей перевозчика, на данный момент билеты не продаются вплоть до 22 августа.
Кто летает из России в Туркменистан?
Россию и Туркменистан связывают две авиакомпании:
- "Туркменские авиалинии",
- S7.
"Туркменистан" совершает рейсы между Ашхабадом и Москвой, а также Казанью. Самолеты S7 летают только между столицами обеих стран.
Отметим, что билеты S7 на август на данный момент есть в продаже.