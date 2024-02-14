Вестник Кавказа

Меликов принял делегацию из ОАЭ

Меликов принял делегацию из ОАЭ
© Фото: телеграм-канала администрации главы Дагестана
В Махачкале Сергей Меликов провел встречу с делегацией из ОАЭ. В рамках переговоров обсуждались перспективы сотрудничества в здравоохранении, туризме и образовании.

Руководитель Дагестана Сергей Меликов принял в Махачкале делегацию из Арабских Эмиратов во главе с директором Университета гуманитарных наук, доктором Халифом Мубарак Аз-Захири.

Как сообщает пресс-служба главы региона, стороны обсудили вопросы сотрудничества Дагестана и ОАЭ в здравоохранении, туризме и образовании.

Меликов в ходе встречи отметил, что двустороннее сотрудничество с каждым визитом крепнет. Он подчеркнул, что взаимодействие Махачкалы и Абу-Даби привело к формулированию конкретных предложений.

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