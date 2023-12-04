Меликов предупредил Дагестан об аварийных отключениях электричества зимой

Зимний сезон в Дагестане не обойдется без отключений электроэнергии, пройти зиму без аварий не удастся, заявил глава республики Сергей Меликов.
"Если я скажу, что удастся (избежать отключений), я скажу неправду. Наверное, не удастся, потому что состояние энергосетевого хозяйства, энергетического комплекса таково, что предполагать отсутствие аварий просто нельзя. Энергетический комплекс Дагестана на сегодня аварийный, это нужно признать и не стесняться этого"
– Меликов
В настоящее время в Дагестане ведутся интенсивные ремонтно-восстановительные работы сетей, но для того, чтобы привести ситуацию в норму нужны и время, и деньги, добавил он в беседе с РИА Новости.
"Еще раз хочу принести извинения тем людям, которые дискомфорт и проблемы испытают во время зимы, но надеюсь, что уже этой зимой их (аварийных отключений) будет меньше, и в последующем мы будем эти проблемы минимизировать"
– Меликов