Вестник Кавказа

Меликов предупредил Дагестан об аварийных отключениях электричества зимой

Меликов предупредил Дагестан об аварийных отключениях электричества зимой
© Фото: Мария Новоселова/ “Вестник Кавказа“
Зимой в Дагестане будут случаться отключения электроэнергии. Причина в изношенности сетей, рассказал Меликов.

Зимний сезон в Дагестане не обойдется без отключений электроэнергии, пройти зиму без аварий не удастся, заявил глава республики Сергей Меликов.

"Если я скажу, что удастся (избежать отключений), я скажу неправду. Наверное, не удастся, потому что состояние энергосетевого хозяйства, энергетического комплекса таково, что предполагать отсутствие аварий просто нельзя. Энергетический комплекс Дагестана на сегодня аварийный, это нужно признать и не стесняться этого"

– Меликов

В настоящее время в Дагестане ведутся интенсивные ремонтно-восстановительные работы сетей, но для того, чтобы привести ситуацию в норму нужны и время, и деньги, добавил он в беседе с РИА Новости.

"Еще раз хочу принести извинения тем людям, которые дискомфорт и проблемы испытают во время зимы, но надеюсь, что уже этой зимой их (аварийных отключений) будет меньше, и в последующем мы будем эти проблемы минимизировать"

– Меликов

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