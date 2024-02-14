Маршрутка на Ставрополье протаранила трактор – госпитализированы водители

Сегодня утром водитель маршрутного микроавтобуса протаранил впереди идущий трактор "Беларус", который перевернулся от удара – прибывшим на место медикам пришлось госпитализировать обоих водителей.

Сегодня утром пассажирский микроавтобус "ГАЗель" протаранил трактор, который ехал перед ним - от удара тот перевернулся, пострадали оба водителя, сообщила пресс-служба Госавтоинспекции Ставропольского края.

Сегодня утром на Ставрополье около 6:30 на 13-м км автодороги "Подъезд к городу Черкесску" водитель микроавтобуса "ГАЗель Next" маршрута "Невинномысск – Ставрополь", двигаясь без пассажиров, не выдержал безопасную дистанцию и врезался в трактор "Беларус": трактор от удара перевернулся, а микроавтобус съехал на обочину, передает "АиФ-Ставрополье".

Прибывшие на место аварии медики госпитализировали с травмами обоих водителей. Теперь правоохранителям предстоит выяснить, был ли трезв 71-летний водитель микроавтобуса – как стало известно позже, за последние два года он шесть раз привлекался за нарушение ПДД.

Проверка по факту аварии уже начата.