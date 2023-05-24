Лифт с людьми сорвался с 9 этажа в Тбилиси

ЧП с лифтом произошло сегодня в многоэтажном доме в Тбилиси. В результате семья из трех человек, в том числе годовалый ребенок, чудом выжила.
Лифт в жилом доме сорвался сегодня в Тбилиси. В момент падения внутри машины были три человека: муж, жена и их ребенок. Причем малышу был всего год.
ЧП случилось в спальном районе столицы Грузии - Глдани.
Как рассказал отец семейства, они втроем вошли в кабину на девятом этаже, после чего лифт сорвался. К счастью, после того, как он пролетел несколько этажей, кабина застряла и остановилась.
Однако, по словам мужчины, и он, и его супруга, и ребенок фактически заглянули в глаза смерти.
Потерпевший призвал муниципалитет решить вопрос и починить лифт, пока дело не окончилось летальным исходом.