Глава МИД РФ провел переговоры с и.о. главы МИД Ирана

Лидеры российской и иранской дипломатии провели телефонные переговоры, в ходе которых осудили убийство главы Политбюро ХАМАС Исмаила Хании. Глава МИД РФ призвал все силы, включенные в палестино-израильский конфликт не допускать шагов, ведущих к дальнейшей эскалации.

Телефонные переговоры между главами российского и иранского внешнеполитических ведомств прошел по инициативе Тегерана. В ходе разговора глава МИД РФ заявил, что Москва осуждает убийство главы Политбюро ХАМАС.

«1 августа по инициативе иранской стороны состоялся телефонный разговор Министра иностранных дел Российской Федерации с и.о. Министра иностранных дел Исламской Республики Иран»

– МИД РФ

Также стороны отметили, что метод политического террора неприемлем в контексте выстраивания международных отношений, так как дестабилизирует ситуацию. В данном случае, он чреват эскалацией в зоне палестино-израильского конфликта.

Кани подчеркнул, что на такой шаг могли пойти только силы, не желающие урегулирования, те силы, которым выгодно вмешательство США в ближневосточный конфликт.

В свою очередь, глава российского внешнеполитического ведомства призвал все силы, включенные в палестино-израильский конфликт не допускать шагов, ведущих к дальнейшей эскалации.