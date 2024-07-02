Генсек и и.о. главы МИД Ирана обсудили события в регионе

Генсек ООН пообщался сегодня по телефону с и.о. главы МИД Ирана. Центральной темой беседы стала обстановка в регионе.
В четверг, 1 августа, состоялся телефонный разговор генсека Организации Объединенных Наций и исполняющего обязанности главы МИД Ирана. Об этом рассказал официальный представитель главы ООН.
"Сегодня утром генеральный секретарь (Антониу Гутерриш – прим. ред.) поговорил по телефону с и.о. министра иностранных дел Ирана Али Багери Кани. Генсек выразил свою глубокую обеспокоенность ситуацией в регионе. Он вновь призвал все стороны к работе над деэскалацией"
– Стефан Дюжаррик
Кроме того, в ходе разговора затрагивались события в Йемене. В частности, стороны обсудили ситуацию вокруг сотрудников структур ООН, которые удерживаются под стражей в этой стране.