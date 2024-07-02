Вестник Кавказа

Генсек и и.о. главы МИД Ирана обсудили события в регионе

Генсек и и.о. главы МИД Ирана обсудили события в регионе
© Фото: Динара Хаирова
Генсек ООН пообщался сегодня по телефону с и.о. главы МИД Ирана. Центральной темой беседы стала обстановка в регионе.

В четверг, 1 августа, состоялся телефонный разговор генсека Организации Объединенных Наций и исполняющего обязанности главы МИД Ирана. Об этом рассказал официальный представитель главы ООН.

"Сегодня утром генеральный секретарь (Антониу Гутерриш – прим. ред.) поговорил по телефону с и.о. министра иностранных дел Ирана Али Багери Кани. Генсек выразил свою глубокую обеспокоенность ситуацией в регионе. Он вновь призвал все стороны к работе над деэскалацией"

– Стефан Дюжаррик

Кроме того, в ходе разговора затрагивались события в Йемене. В частности, стороны обсудили ситуацию вокруг сотрудников структур ООН, которые удерживаются под стражей в этой стране.

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