Лавров обсудит с представителем ООН гуманитарные кризисы

Сергей Лавров проведет переговоры с заместителем генсека ООН. Стороны обсудят гуманитарные кризисы по всему миру, а также работу ООН на Украине.

Руководитель российской дипломатии Сергей Лавров проведет в ближайшее время переговоры с заместителем генерального секретаря ООН по гуманитарным вопросам Томасом Флетчером.

Как сообщила официальный представитель российского внешнеполитического ведомства Мария Захарова встреча Лаврова с Флетчером запланирована на 2 июня.

Отмечается, что стороны планируют обсудить ситуацию в зоне гуманитарных кризисов, включая Ближний Восток, Палестину, Сирию, Ливан, Судан, Йемен, Афганистан и Мьянму.

Помимо этого, они рассмотрят вопрос деятельности Организации на Украине.