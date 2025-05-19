Вестник Кавказа

Лавров заявил о попытках вмешаться в дела Каспийского региона

Лавров заявил о попытках вмешаться в дела Каспийского региона
© Фото: Мария Новоселова/ “Вестник Кавказа“
Сергей Лавров заявил, что число стран, которые пытаются вмешиваться в дела Каспийского региона, становится больше. Он добавил, что нужно обеспечивать выполнение договоренностей.

Руководитель российского внешнеполитического ведомства Сергей Лавров заявил об увеличении количества стран, которые пытаются вмешиваться в дела Каспийского региона.

Он отметил, что интерес к Каспийскому региону извне растет. При этом Лавров призвал исходить из обладания пятью прикаспийскими странами исключительной компетенции.

Глава МИД подчеркнул важность обеспечения выполнения соответствующих договоренностей, достигнутых в рамках работы над Конвенцией о правовом статусе Каспийского моря.

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