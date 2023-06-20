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Лавров: цель Запада - экспансия на Южный Кавказ

Лавров: цель Запада - экспансия на Южный Кавказ
© Фото: Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"
Сергей Лавров заявил, что Запад стремиться к экспансии на Южный Кавказ, а не примирению Азербайджана и Армении. По его словам, ЕС и США хотят потеснить Россию.

Никаких попыток примирить Азербайджан и Армению у Запада нет. Евросоюз и США стремятся к экспансии на Южный Кавказ, сообщил глава российского МИД Сергей Лавров.

По его словам, Запад сегодня желает вытеснить Россию, чтобы установить свое влияние в регионе и играть чуть ли не главную роль во всех процессах там.

Министр назвал действия Вашингтона и Брюсселя попыткой к экспансии на регионы, далекие от границ ЕС и НАТО. При этом он выразил уверенность, что Баку и Ереван это понимают.

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