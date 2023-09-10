РУС ENG
Карабахское возрождение Северный кавказ Кавказская геополитика
Новости Анализ Видео

Лачинский район подвергся ночному обстрелу со стороны Армении

Лачинский район подвергся ночному обстрелу со стороны Армении
© Фото: Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"
Армянские военные минувшей ночью стреляли по позициям ВС Азербайджана в направлении Лачина. Для обстрела использовалось стрелковое оружие.

Как сообщает сегодня министерство обороны Азербайджана, около полуночи армянская сторона открыла огонь в направлении Лачина.

«9 сентября примерно в 23:40 подразделения вооруженных сил Армении с позиций в направлении населенного пункта Сайбалы района Гаракильсе неоднократно подвергали обстрелу из стрелкового оружия позиции Азербайджанской Армии в направлении населенного пункта Минкенд Лачинского района»

– оборонное ведомство Азербайджана

Отмечается, что подразделения ВС Азербайджана дали адекватный ответ на обстрел.

ВС Азербайджана пресекли попытку армянской провокации в Ходжавендском направлении

ВС Азербайджана пресекли попытку армянской провокации в Ходжавендском направлении

Читайте также
Читайте нас в Yandex Zen Дзен Яндекс новости Новости Google News Google News
1450 просмотров
Поделиться:
Распечатать:
Подписывайтесь на наш Телеграм канал

РЕКЛАМА

ТАКЖЕ ПО ТЕМЕ

Лента новостей

Власти Армении и лидеры армянского населения, проживающего в Ханкенди, выступают против перевозки грузов по дороге Агдам-Ханкенди, предложенной Азербайджаном. Есть все основания полагать, что их цель - создание искусственной блокады на части территории Азербайджана, признанной международным правом.

Все новости

Видео

English version