Лачинский район подвергся ночному обстрелу со стороны Армении

Опубликовано: 10:17, 10 сен 2023 (UTC+3 MSK)

© Фото: Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"

Армянские военные минувшей ночью стреляли по позициям ВС Азербайджана в направлении Лачина. Для обстрела использовалось стрелковое оружие.

Как сообщает сегодня министерство обороны Азербайджана, около полуночи армянская сторона открыла огонь в направлении Лачина.

«9 сентября примерно в 23:40 подразделения вооруженных сил Армении с позиций в направлении населенного пункта Сайбалы района Гаракильсе неоднократно подвергали обстрелу из стрелкового оружия позиции Азербайджанской Армии в направлении населенного пункта Минкенд Лачинского района»

– оборонное ведомство Азербайджана

Отмечается, что подразделения ВС Азербайджана дали адекватный ответ на обстрел.