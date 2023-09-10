Лачинский район подвергся ночному обстрелу со стороны Армении

Армянские военные минувшей ночью стреляли по позициям ВС Азербайджана в направлении Лачина. Для обстрела использовалось стрелковое оружие.
Как сообщает сегодня министерство обороны Азербайджана, около полуночи армянская сторона открыла огонь в направлении Лачина.
«9 сентября примерно в 23:40 подразделения вооруженных сил Армении с позиций в направлении населенного пункта Сайбалы района Гаракильсе неоднократно подвергали обстрелу из стрелкового оружия позиции Азербайджанской Армии в направлении населенного пункта Минкенд Лачинского района»
– оборонное ведомство Азербайджана
Отмечается, что подразделения ВС Азербайджана дали адекватный ответ на обстрел.