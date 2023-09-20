Кремль: решения о контингенте миротворцев в Карабахе принимают военные

Опубликовано: 9:28, 20 сен 2023 (UTC+3 MSK)

© Фото: Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"

Увеличение российского миротворческого контингента в Карабахе зависит от решений Минобороны России, пояснил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

Решения об увеличении миротворческого контингента России в Карабахе формулируют только военные, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

"Что касается увеличения нашего контингента миротворцев, это решение прежде всего принимается, формулируются предложения, нашими военными. Конечно же, это подлежит согласованию со всеми странами. Ну и здесь только военные могут дать какую-то экспертизу насчет целесообразности такого увеличения"

- Дмитрий Песков

Пресс-секретарь президента добавил, что российские военные продолжают свою работу для того, чтобы "действительно вернуть этот регион к миру", однако ситуация остается непростой, пишет "Российская газета"..

"Мы видим, что, к сожалению, нынешний всплеск напряженности и возобновление боевых действий являются серьезным вызовом, прежде всего серьезной угрозой для мирного населения"

- Дмитрий Песков

Антитеррористическая операция в Карабахе: цели и причины

Локальная антитеррористическая операция ВС Азербайджана проводится для восстановления конституционного строя на всей территории Карабахского экономического района. Удары высокоточным оружием наносятся только по военным объектам ВС Армении и армянских НВФ; гражданская инфраструктура и мирное население не являются целями в ходе операции.

Антитеррористическая операция позволит реализовать положения Трехстороннего заявления от 9-10 ноября 2020 года, прекратить военные провокации, диверсии и теракты в Карабахском экономическом районе, вывести ВС Армении из Азербайджана и тем самым обеспечит безопасность мирного населения и восстановительных работ в регионе.