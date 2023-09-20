Ильхам Алиев: ВС Армении в Карабахе должны сложить оружие

Опубликовано: 9:21, 20 сен 2023 (UTC+3 MSK)

© Фото: Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"

Президент Азербайджана Ильхам Алиев проинформировал госсекретаря США Энтони Блинкена о подлинном положении дел в Карабахском экономическом районе АР. Он подчеркнул, что Баку по-прежнему стремится к диалогу со своим армянским населением в Ханкенди. ВС Армении, дислоцированные в районе, обязаны сложить оружие.

Накануне вечером состоялись телефонные переговоры президента Азербайджана Ильхама Алиева и госсекретаря США Энтони Блинкена. Беседа состоялась по инициативе американской стороны.

В ходе разговора Ильхам Алиев подчеркнул, что антитеррористическая операция в Карабахском экономическом районе Азербайджана была начата с целью обеспечения безопасности в регионе, а потому продолжится до тех пор, пока незаконно присутствующие на азербайджанской земле формирования ВС Армении не сложат оружие.

Азербайджанский лидер обратил внимание американского собеседника на террористическое минирование дорог в Карабахском экономическом районе диверсантами ВС Армении, из-за чего накануне погибли шестеро человек – гражданские лица. Армянские военные регулярно обстреливают азербайджанские позиции вокруг зоны временного размещения российских миротворцев, причем не только из автоматов и пулеметов, но и из минометов.

Ильхам Алиев указал на продолжение Арменией реваншистской политики, направленной на сохранение сепаратистского проекта в Ханкенди, что проявляется не только в военных атаках, но и в организации политических спектаклей, как "выборы" главаря сепаратистов 9 сентября. Именно необходимостью прекращения всего комплекса провокационных действий Еревана и вызвана к жизни антитеррористическая операция.

Президент Азербайджана особо отметил, что в ходе операции поражаются высокоточным оружием исключительно военные цели – тяжелая техника, системы РЭБ, долговременные огневые точки, траншеи, колонны боевиков, – а гражданская инфраструктура и мирное население не являются целями.

Он напомнил, что власти Азербайджана многократно предлагали армянам в Ханкенди начать диалог по реинтеграции в азербайджанское правовое поле, однако главари сепаратистов каждый раз отвечали отказом. Сейчас это предложение также актуально.

Операция будет остановлена, как только произойдет разоружение ВС Армении, незаконно находящихся на территории Азербайджана. Армянские военные обязаны сложить оружие, заключил Ильхам Алиев.

Энтони Блинкен, в свою очередь, озвучил призыв к остановке боевых действий, добавив, что Вашингтон выступает за непосредственный диалог между властями Азербайджана и армянами в Ханкенди.

Антитеррористическая операция в Карабахе: цели и причины

Локальная антитеррористическая операция ВС Азербайджана проводится для восстановления конституционного строя на всей территории Карабахского экономического района. Удары высокоточным оружием наносятся только по военным объектам ВС Армении и армянских НВФ; гражданская инфраструктура и мирное население не являются целями в ходе операции.



Антитеррористическая операция позволит реализовать положения Трехстороннего заявления от 9-10 ноября 2020 года, прекратить военные провокации, диверсии и теракты в Карабахском экономическом районе, вывести ВС Армении из Азербайджана и тем самым обеспечит безопасность мирного населения и восстановительных работ в регионе.