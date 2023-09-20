РУС ENG
Карабахское возрождение Северный кавказ Кавказская геополитика
Новости Анализ Видео

Азербайджан массово ликвидирует тяжелую технику вокруг Ханкенди

Антитеррористическая операция ВС Азербайджана в Карабахском экономическом районе продвигается по плану – ликвидируется тяжелая техника ВС Армении и укрепления боевиков

Сегодня утром Минобороны Азербайджана опубликовало видеоотчет о ночных событиях антитеррористической операции в Карабахском экономическом районе АР. На видео запечатлена ликвидация самых разных видов тяжелых вооружений ВС Армении, незаконно находящихся на азербайджанской территории.

Также в видеоролике представлено обезвреживание долговременных боевых позиций ВС Армении и армянских НВФ вокруг Ханкенди, создающих угрозы безопасности мирному населению Азербайджана.

В Минобороны АР подчеркнули, что продолжающаяся в течение почти суток антитеррористическая операция развивается успешно, все назначенные командованием цели обезвреживаются либо берутся под контроль.

В частности, речь идет об артиллерийский орудиях и зенитках, системах РЭБ, боевом транспорте и иных видах тяжелой техники ВС Армении, которую Ереван еще в ноябре 2020 года обязался вывезти с территории Азербайджана.

Антитеррористическая операция в Карабахе: цели и причины

Локальная антитеррористическая операция ВС Азербайджана проводится для восстановления конституционного строя на всей территории Карабахского экономического района. Удары высокоточным оружием наносятся только по военным объектам ВС Армении и армянских НВФ; гражданская инфраструктура и мирное население не являются целями в ходе операции.

Антитеррористическая операция позволит реализовать положения Трехстороннего заявления от 9-10 ноября 2020 года, прекратить военные провокации, диверсии и теракты в Карабахском экономическом районе, вывести ВС Армении из Азербайджана и тем самым обеспечит безопасность мирного населения и восстановительных работ в регионе.

ВС Азербайджана взяли под контроль свыше 60 боевых армянских позиций

ВС Азербайджана взяли под контроль свыше 60 боевых армянских позиций

Читайте также
Читайте нас в Yandex Zen Дзен Яндекс новости Новости Google News Google News
915 просмотров
Поделиться:
Распечатать:
Подписывайтесь на наш Телеграм канал

РЕКЛАМА

ТАКЖЕ ПО ТЕМЕ

Лента новостей

Все новости

Видео

English version