Кремль признал верховенство ООН

Опубликовано: 16:58, 20 сен 2023 (UTC+3 MSK)

© Фото: Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"

Актуальность ООН как мирового арбитра сохраняется. Работа организации должна продолжаться в условиях мировой нестабильности.

Представитель официальной Москвы Дмитрий Песков выразил уверенность в том, что в настоящее время альтернативы Организации Объединенных Наций нет. В этой связи Песков отметил, что сейчас преждевременно говорить о новом миропорядке.

«Нет, с моей точки зрения пока нет, пока преждевременно об этом говорить [о создании нового мирового порядка]. Все равно главный орган - это Организация Объединенных Наций, другого у нас нет»

– Дмитрий Песков

Далее он подчеркнул, что работа ООН должна продолжаться, а институты организации усовершенствоваться в условиях, когда мир раздираем конфликтами и противоречиями.