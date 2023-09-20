Гутерриш призвал реформировать Совбез ООН

Глава ООН заявил об актуальности реформ в организации, так как в прежнем формате СБ ООН «сам может стать источником проблем».
Генсек ООН Антониу Гутерриш заявил о необходимости изменений Совета Безопасности организации. По его словам, иначе в мире будет царствовать разобщенность.
"Настало время изменить многосторонние структуры, основываясь на экономических и политических реалиях XXI века"
– Антониу Гутерриш
Далее он отметил, что разлом будет пролегать по линии экономических и торговых отношений.