Кисловодск в два раза нарастит производство "Нарзана"

Опубликовано: 15:08, 19 мая 2023 (UTC+3 MSK)

© Фото: Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"

"Нарзан" будет производиться в увеличенном объеме. Кисловодск в 2023 году в два раза увеличит производство знаменитой минеральной воды. Это связано с повышенным спросом на целебный напиток.

Кисловодского "Нарзана" станет двое больше в этом году, рост производства вызван востребованностью продукта на рынке.

"Выпуск минеральной воды "Нарзан" в 2022 году составил свыше 37,7 млн бутылок. По итогам этого года его планируют увеличить в два раза"

– глава Кисловодска Евгений Моисеев

За январь-апрель 2023 года курорт выпустил 18 млн бутылок минералки.

"В условиях введения беспрецедентных санкций наша минеральная вода стала еще более востребованной и производители готовы удовлетворить возрастающий спрос и разнообразить ассортимент"

– Евгений Моисеев

Воду "Нарзан" разливают исключительно в городе Кисловодске, а пьют эту минеральную воду не только по всей России, но и за границей. "Нарзан" - природная лечебно-столовая минеральная вода, с 1995 года исключительное право на использование этого бренда получил Кисловодск.