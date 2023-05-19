Кисловодск в два раза нарастит производство "Нарзана"

Кисловодского "Нарзана" станет двое больше в этом году, рост производства вызван востребованностью продукта на рынке.
"Выпуск минеральной воды "Нарзан" в 2022 году составил свыше 37,7 млн бутылок. По итогам этого года его планируют увеличить в два раза"
– глава Кисловодска Евгений Моисеев
За январь-апрель 2023 года курорт выпустил 18 млн бутылок минералки.
"В условиях введения беспрецедентных санкций наша минеральная вода стала еще более востребованной и производители готовы удовлетворить возрастающий спрос и разнообразить ассортимент"
– Евгений Моисеев
Воду "Нарзан" разливают исключительно в городе Кисловодске, а пьют эту минеральную воду не только по всей России, но и за границей. "Нарзан" - природная лечебно-столовая минеральная вода, с 1995 года исключительное право на использование этого бренда получил Кисловодск.