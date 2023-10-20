Казахстан и Китай откажутся от виз 10 ноября

Опубликовано: 10:40, 20 окт 2023 (UTC+3 MSK)

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Соглашение об отмене визового режима между Казахстаном и Китаем вступит в силу 10 ноября. Документ был подписан в ходе визита Касым-Жомарта Токаева в КНР.

Документ об отмене визовых ограничений, подписанный Казахстаном и Китаем, вступит в свою силу 10 ноября, говорится в заявлении МИД Казахстана.

"Соглашение между правительством Республики Казахстан и правительством Китайской Народной Республики о взаимном освобождении от визовых требований заключено в городе Сиань 17 мая 2023 года. Вступит в силу 10 ноября 2023 года"

- МИД РК

Соглашение о безвизовом режиме было подписано во время визита казахстанского лидера Касым-Жомарта Токаева в Китай. Благодаря этому граждане двух государств смогут перемещаться из одной страны в другую на период, который не превышает 30 календарных дней с момента пересечения границы и суммарно 90 дней в течение 180.