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Доставка YTO Express Group из Китая придет в Казахстан

Доставка YTO Express Group из Китая придет в Казахстан
© Фото: Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"
Китайский оператор YTO Express Group планирует сделать Казахстан своим логистическим узлом. В республике откроется несколько центров YTO Express Group, что позволит быстро доставлять товары покупателям.

В Казахстане начнет работать один из пяти лидирующих китайских операторов экспресс-доставки YTO Express Group.

Планируется подписать соглашение о сотрудничестве между АО "Казпочта" и YTO Express Group.

Китайская компания хочет открыть в Казахстане головной офис для региона Центральная Азия, а также построить в республике высокотехнологичные мультимодальные центры класса А. В центрах заказы будут обрабатываться для дальнейшей отправки не только в регионы Казахстана, но и в страны ЦА, ЕАЭС, ЕС.

В Казахстане сегодня представлены такие международные маркетплейсы как Alibaba, JDcom, Wildberries, OZON. Рынок электронной торговли растет и к 2030 году в Казахстане он может составить 20% от общего рынка.

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