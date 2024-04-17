Кавминводы примут туристический слет «Маевка»

Туристический слет «Маевка» пройдет на территории Кавказских Минеральных Вод. Участков слета ждут фестивали экскурсии и спортивные активности.

В городах-курортах Кавказских Минеральных Вод состоится всероссийский туристический слет «Маевка».

«Помимо обширной деловой программы в рамках мероприятия запланировано проведение городских фестивалей, походов молодежи и детей на горы Машук и Бештау, экскурсии по территории Пятигорска и другим местам Кавминвод. Губернатор рекомендовал главам муниципалитетов провести в период „Маевки“ туристические фестивали в каждом из городов Кавминвод и включить их в программу всероссийского туристического слета»

– пресс-служба и информполитики губернатора и правительства края.

Отмечается, что ан фестивале молодежь имеет уникальную возможность познакомиться с культурой и традициями Кавказа, участвовать в мастер-классах по национальным ремеслам, попробовать настоящие кавказские угощения. Развлекательная программа включает в себя концерты, спортивные мероприятия и даже дискотеки под открытым небом.

Для тех, кто предпочитает более экстремальный отдых, организаторы предлагают походы в горы. Профессиональные гиды проведут участников через живописные тропы, показав самые красивые виды Кавказа.

Помимо фестивалей и походов, на туристических слетах «Маевка» проводятся увлекательные экскурсии. Участники могут посетить исторические памятники, природные заповедники, а также познакомиться с уникальной флорой и фауной региона. Экскурсии позволяют расширить кругозор, узнать больше о мире вокруг себя и подарят массу впечатлений.