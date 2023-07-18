Каспий тряхнуло дважды за сутки

Опубликовано: 15:52, 18 июл 2023 (UTC+3 MSK)

© Фото: Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"

Землетрясение произошло в акватории Каспийского моря в Дагестане. Магнитуда составила 3,3. Ранее подземные толчки ощущались в Туркменистане.

Два землетрясения произошли в водах Каспийского моря за сутки.

Как сообщает Центр сейсмологической службы НАНА, первое землетрясение произошло в 10:31 по бакинскому времени в акватории Каспия в Туркменистане. Магнитуда составила 3,5, очаг располагался на глубине 63 км.

Другое землетрясение магнитудой 3,3 зафиксировано в дагестанском секторе Каспия в 12:19 мск. Очаг залегал на глубине 66 км, пишет Бюро по изучению землетрясений.