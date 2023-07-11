Каспийское море потрясло трехбалльное землетрясение

Опубликовано: 8:28, 11 июл 2023 (UTC+3 MSK)

© Фото: Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"

Азербайджанский сектор Каспийского моря минувшей ночью пережил очередное землетрясение – его магнитуда составила три балла, однако оно практически не ощущалось, поскольку море сильно штормило и было очень ветрено.

Минувшей ночью в Каспийском море произошло землетрясение магнитудой три балла, сообщили в Центре сейсмологической службы Национальной академии наук Азербайджана.

"Сегодня в 02:44 по местному времени в Каспийском море зафиксировано землетрясение, эпицентр которого находился на глубине 9 км", - говорится в сообщении, передает Trend.

На побережье Каспия подземные толчки не ощущались, но это неудивительно: еще накануне в Азербайджане прошли проливные дожди, в Дашкесане выпал град диаметром 12 мм, а северо-западный ветер усилился до 16-24 м/сек: в Баку на Абшеронском полуострове его скорость доходила до 27 м/сек, а по Каспию гуляли двухметровые волны.