Как развивались торговые отношения России и Азербайджана в 2023 году?

Объем инвестиций России в Азербайджан в 2023 году составил порядка $295 млн. Товарооборот увеличился почти в два раза, а экспорт из России вырос на 52%.

Товарооборот России и Азербайджана за последние три года увеличился почти в два раза – с $2,9 млрд по итогам 2021 года до $4,3 млрд в 2023 году, исследование провели эксперты Sputnik Азербайджан.

Экспорт из России в Азербайджан в 2023 году вырос на 52%, а поставки азербайджанской продукции в Россию – на 30%.

Помимо этого, страны активно прогрессируют во взаимных инвестициях. В 2023 году объем инвестиций России составил порядка $295 млн против $50 млн в 2021 году.

Объем инвестиций Азербайджана в российскую экономику в 2023 году составил $33,3 млн против почти $20 млн в 2021 году.