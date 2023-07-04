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Как работает аэропорт Внуково после атаки дронов?

Как работает аэропорт Внуково после атаки дронов?
© Фото: Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"
Аэропорт Внуково, ранним утром приостановивший прием и выпуск рейсов, сейчас возобновил работу. Вылеты выполняются, некоторые рейсы задержаны или перенаправлены.

Столичный аэропорт Внуково вернулся к работе и отправляет и принимает рейсы после утренней паузы в три часа.

Внуково отправил самолет в 04.40 утра, после чего, в 05.10 приостановил работу по техническим причинам. Позднее московский градоначальник Сергей Собянин сообщил, что ранним утром силами ПВО была отражена атака беспилотников.

«С 8:00 4 июля аэропорт Внуково возобновил работу»

– Росавиация

В утренние часы рейсы во Внуково перенаправлялись в Домодедово, на вылет десятки рейсов были задержаны. К полудню ситуация частично нормализовалась.

Авиагавань выпускает самолеты, но часть рейсов задерживается до второй половины дня. Так, самолет в Самарканд отправится в 15.30 вместо 09.00, в Ташкент - в 14.00 вместо 11.10. С меньшими задержками - порядка 1-2 часов отправляются рейсы по популярным туристическим направлениям: Анталья, Бодрум, Стамбул, Сочи. Основная часть рейсов вылетает в срок.

После 14.00 ни одного рейса в расписании пока не задерживается.

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