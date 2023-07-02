Рейс задержали на сутки из Москвы в Анталью

В Москве на сутки задержался рейс в Анталью. Пассажирам сообщили, что дело в технических причинах. Гостиница была предоставлена только тем, кто собрался в отпуск с детьми.
Рейс WZ 3089 из подмосковного аэропорта Жуковский в турецкую Анталью был задержан на сутки.
«Вылет должен был состояться накануне в 17:30. Он задерживается на сутки, по информации от пассажиров, - по технической причине»
– АТОР
В воскресенье самолет с туристами вылетел в пункт назначения, согласно данным онлайн-табло аэропорта, воздушное судно вылетело из Москвы в 17.44, перевозчик Red Wings.
Путешественники, сутки ждавшие вылета, пожаловались на то, что гостиницу предоставили только туристам с детьми. Остальные направляющиеся на отдых пассажиры, в том числе иногородние, были вынуждены ждать в аэропорту задержанного вылета.