Аэропорт Внуково по техническим причинам приостановил работу

Опубликовано: 8:24, 4 июл 2023 (UTC+3 MSK)

© Фото: Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"

Столичный аэропорт Внуково сегодня утром по техническим причинам приостановил прием авиарейсов, самолеты из Шарм-эш-Шейха и Дубая были отправлены в Домодедово, а авиарейсы из Махачкалы, Новосибирска и Челябинска - в Шереметьево.

Сегодня утром пять самолетов, прибывающих в столичный аэропорт Внуково, перенаправили в другие столичные аэропорты, следует из данных онлайн-табло столичного аэропорта.

Так, по данным на 06:43 рейс из Шарм-эш-Шейха и рейс из Дубая были направлены в аэропорт Домодедово, а рейсы из Махачкалы, Новосибирска, Челябинска - в аэропорт Шереметьево.

Руководство аэропорта продлило ограничения по приему и выпуску воздушных судов до 08:00, другие авиагавани Москвы и Московской области работают штатно, передает РИА Новости.

"По техническим причинам, независящим от аэропорта, во Внуково введены ограничения на прием и выпуск воздушных судов с 05:10..."

- сообщила Росавиация

Другие аэропорты Москвы и Московской области работают в штатном режиме. Все аэропортовые службы и авиадиспетчеры органов обслуживания воздушного движения работают без ограничений, говорится в сообщении.