Аэропорт Внуково по техническим причинам приостановил работу

Сегодня утром пять самолетов, прибывающих в столичный аэропорт Внуково, перенаправили в другие столичные аэропорты, следует из данных онлайн-табло столичного аэропорта.
Так, по данным на 06:43 рейс из Шарм-эш-Шейха и рейс из Дубая были направлены в аэропорт Домодедово, а рейсы из Махачкалы, Новосибирска, Челябинска - в аэропорт Шереметьево.
Руководство аэропорта продлило ограничения по приему и выпуску воздушных судов до 08:00, другие авиагавани Москвы и Московской области работают штатно, передает РИА Новости.
"По техническим причинам, независящим от аэропорта, во Внуково введены ограничения на прием и выпуск воздушных судов с 05:10..."
- сообщила Росавиация
Другие аэропорты Москвы и Московской области работают в штатном режиме. Все аэропортовые службы и авиадиспетчеры органов обслуживания воздушного движения работают без ограничений, говорится в сообщении.