Иран ударил по базам США в Ираке: что известно об атаке на Эрбиль?

Сегодня ночью КСИР Ирана нанесли несколько ракетных ударов по Ираку и Сирии. В Иракском Курдистане их целью были американские базы, в Сирии – база террористов запрещенной в РФ ИГИЛ.

Силы Корпуса стражей исламской революции Ирана атаковали баллистическими ракетами ряд объектов США, Израиля и террористов запрещенной в России террористической группировки ИГИЛ в ночь на вторник.

В заявлении КСИР говорится, что атака стала ответом на теракт на мероприятии памяти Касема Сулеймани 3 января, унесший жизни почти 90 человек, а также на действия Израиля, в результате которых погибли командиры КСИР.

Удар по Эрбилю

Американские базы и консульство, а также, как пишут иранские СМИ, центры израильской разведки "Моссад", попали под удар в Эрбиле – административном центре Иракского Курдистана. По данным телеканала ABC, который ссылается на источники, погибли четыре человека.

Как заявила руководитель пресс-службы Совета нацбезопасности Белого дома Эдриенн Уотсон, в результате ударов не пострадал ни один военнослужащий ВС США, не получил повреждений ни один американский объект.

"Мы продолжим оценивать ситуацию, но первичная оценка заключается в том, что это была безрассудная и неточная серия ударов"

– представитель Белого дома

Удар по Сирии

В Идлибе, заявили в КСИР, целью атаки стал лагерь запрещенной в РФ террористической группировки "ИГ – провинция Хорасан". В Корпусе отметили, что и командиры, и террористы, причастные к трагедии в Кермане, были уничтожены.

Как сообщает телеканал Al Mayadeen, ссылаясь на свои источники в КСИР, теракт 3 января был совершен группой террористов из Идлиба: исполнители были перевезены американскими военными на границу Ирана с Афганистаном, так они и оказались в Кермане.