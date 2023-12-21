Эрбиль в Ираке: что это за город, где находится и при чем тут КСИР и США?

Эрбиль – это город в Ираке, который находится на севере страны, де-факто столица Иракского Курдистана. Недалеко от города расположена военная база США. В ночь на 16 января по ней был нанесен удар КСИР.

Город Эрбиль – административный центр одноименной провинции Ирака, фактическая столица Иракского Курдистана. Знаменит древней Цитаделью Эрбиль. В городе есть консульство США и аэропорт, неподалеку от него расположена американская военная база.

Где находится Эрбиль?

Эрбиль находится в Ираке. Это административный центр провинции Эрбиль и политическая столица Иракского Курдистана.

Население Эрбиля составляет свыше 1,6 млн человек. Это второй по величине город в стране после Багдада. Время в Эрбиле совпадает с московским (GMT+3).

jan kurdistani, Creative Commons Attribution-Share Alike 2.0

Город славится своей архитектурой. Самая известная достопримечательность – Цитадель Эрбиль, расположенная на холме высотой около 30 м. Эрбильская крепость – историческое сердце города, она внесено в список объектов всемирного наследия ЮНЕСКО. Некоторые ученые утверждают, что Эрбиль – древнейший постоянно населенный город в мире. Самые ранние свидетельства заселения кургана относятся к пятому тысячелетию до н.э.

Помимо цитадели, в городе также есть 36-метровый минарет Музаффария, парк Сами Абдурахман, обсерватория Эрбиль и многие другие достопримечательности.

Военная база США в Эрбиле

В провинции Эрбиль возле города Харир находится военная база США, ранее известная как авиабаза Башур. Она была захвачена во время операции "Северная задержка" во время иракских восстаний в 1991 году.

В ходе операции США и их союзников "Непоколебимая решимость", направленной против запрещенной в России террористической организации ИГИЛ, на данной базе находились подразделения американской авиации.

© Фото: USCENTCOM

В 2021 году Штаты объявили о завершении активной боевой миссии в Ираке, соглашение об этом было заключено с премьером страны Мустафой аль-Казыми.

При этом Вашингтон не покинул территорию страны, а занимается обучением бойцов ВС Ирака и точечной борьбой с ИГИЛ. Военные базы, в том числе и Харир, также продолжают использоваться Штатами.

Консульство США

В городе работает американское консульство.

© Фото: Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"

В Эрбиле открыты также дипломатические представительства ряда стран:

России,

Ирана,

Великобритании,

Франции,

Южной Кореи,

Германии, Китая,

Украины.

В 2007 году там также появился офис представительства ООН.

Удар Ирана по американской базе в Эрбиле

Нападения на американские базы в Ираке совершались регулярно. Удар по авиабазе США на севере Ирака был нанесен, например, в октябре 2023 года.

Мощная атака была совершена и в ночь на 16 января 2024 года. КСИР Ирана осуществили несколько ракетных ударов по объектам в Иракском Курдистане. Под ударами оказалось консульство США в городе Эрбиль. Помимо этого, как передают СМИ, атаке ракет и дронов подверглась и американская военно-воздушная база Харир.

В Тегеране заявили, что ракетный удар был совершен в ответ на теракт 3 января в Кермане, а также убийства командиров КСИР. Там же отметили, что под обстрел попали "шпионские центры", которые принадлежат "Моссаду", а также места скопления "антииранских террористических группировок".

IRNA

Отмечается, что атаки КСИР лишили жизни четверых человек, еще шестеро получили ранения. В ходе атаки Ирана погиб бизнесмен и владелец компании Falcon Group Пешрав Дизайи, занимавшийся крупными строительными объектами в регионе.

Вашингтон заявил, что ни один объект и никто из военных США не пострадал. Пресс-секретарь Совета нацбезопасности Белого дома Эдриенн Уотсон охарактеризовала атаку как "безрассудную и неточную серию ударов".