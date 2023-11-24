Стали известны подробности ночной атаки КСИР на Эрбиль

Ночные ракетные удары КСИР по Эрбилю в Иракском Курдистане США назвали "безрассудными и неточными", подчеркнув, что от них не пострадал ни один американский объект.

Объекты и граждане США не пострадали в результате атак баллистическими ракетами, которые были совершены в понедельник по иракскому городу Эрбилю, передает агентство Рейтер со ссылкой на неназванных американских должностных лиц.

"Ни один принадлежащий США объект не пострадал. К настоящему времени нам ничего не известно о каких-либо разрушениях или пострадавших"

- анонимный чиновник администрации США

Тем не менее, без жертв не обошлось – ими стали по меньшей мере четыре человека, это курдский бизнесмен Пешрав Дизайи и трое членов его семьи, еще шесть человек пострадали, сообщил телеканал Rudaw со ссылкой на бывшего заместителя спикера парламента Курдистана, члена политбюро Демократической партии Курдистана Хемна Хаврами, передает РИА Новости.

"Пешрав Дизайи, известный курдский бизнесмен и владелец Falcon Group, которая занимается крупными проектами, в том числе проектом в области недвижимости Empire World, погиб от ранений... после того как в его дом попала ракета"

- публикация Хаврами в соцсети Х

Власти США назвали ночные удары Ирана по Эрбилю "безрассудными и неточными" – как заявила пресс-секретарь Совета национальной безопасности Белого дома Эдриен Уотсон, такова первичная оценка Вашингтона.

"Мы ознакомились с сообщениями и отслеживали ракеты, которые упали на севере Ирака и на севере Сирии. Никто из американских военнослужащих и ни один американский объект не пострадал. Мы находимся в контакте с высокопоставленными иракскими чиновниками, а также с должностными лицами Курдистана"

- Эдриен Уотсон

Госдеп США уже осудил ракетные удары, говорится в распространенном заявлении пресс-службы госдепартамента.

"США решительно осуждают сегодняшние атаки Ирана на Эрбиль и выражают соболезнования семьям погибших. Мы выступаем против безрассудных ракетных ударов Ирана, которые подрывают стабильность в Ираке"

- Госдеп США

Напомним, как сообщал "Вестник Кавказа", минувшей ночью иранский Корпус стражей исламской революции (КСИР) нанес ракетный удар по американским объектам в Эрбиле (Иракский Курдистан). Впоследствии КСИР заявил, что при ударе были уничтожены базы антииранских террористических группировок, а также были разрушены американские военные базы и здание консульства США.